Totohookii anno XI – diciottesima giornata

Venerdì 2 gennaio alle 20:45 torna la Serie A con la diciottesima giornata e con lei torna il Totohookii!
Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).
Le partite:
Cagliari – Milan
Como – Udinese
Genoa – Pisa
Sassuolo – Parma
Juventus – Lecce
Atalanta – Roma
Lazio – Napoli
Fiorentina – Cremonese
Verona – Torino
Inter – Bologna
I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI
Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.
Ricordo le regole:
1 punto per ogni pronostico indovinato
3 punti bonus se arrivi primo in solitaria
2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro
1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois
Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte
Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.
