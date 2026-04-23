Totohookii anno XI – trentaquattresima giornata

Venerdì 24 aprile alle 20:45 torna la Serie A con la trentaquattresima giornata e con lei torna il Totohookii!

Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).

Le partite:

Napoli – Cremonese

Parma – Pisa

Bologna – Roma

Verona – Lecce

Fiorentina – Sassuolo

Genoa – Como

Torino – Inter

Milan – Juventus

Cagliari – Atalanta

Lazio – Udinese

I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI

Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.