Totohookii anno XI – trentatreesima giornata

Venerdì 17 aprile alle 18:30 torna la Serie A con la trentatreesima giornata e con lei torna il Totohookii!
Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).
Le partite:
Sassuolo – Como
Inter – Cagliari
Udinese – Parma
Napoli – Lazio
Roma – Atalanta
Cremonese – Torino
Verona – Milan
Pisa – Genoa
Juventus – Bologna
Lecce – Fiorentina
I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI
Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.
Ricordo le regole:
1 punto per ogni pronostico indovinato
3 punti bonus se arrivi primo in solitaria
2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro
1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois
Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte
Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.
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