Totohookii anno XII – prima giornata

Sabato 22 agosto alle 18:30 torna la Serie A con la nuova stagione e con lei torna il Totohookii!

Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).

Le partite:

Udinese – Como

Inter – Monza

Parma – Cagliari

Genoa – Napoli

Venezia – Lecce

Frosinone – Juventus

Torino – Milan

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Lazio

Roma – Fiorentina

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.