Totohookii anno XII – prima giornata

Sabato 22 agosto alle 18:30 torna la Serie A con la nuova stagione e con lei torna il Totohookii!
Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).
Le partite:
Udinese – Como
Inter – Monza
Parma – Cagliari
Genoa – Napoli
Venezia – Lecce
Frosinone – Juventus
Torino – Milan
Atalanta – Sassuolo
Bologna – Lazio
Roma – Fiorentina
Ricordo le regole:
1 punto per ogni pronostico indovinato
3 punti bonus se arrivi primo in solitaria
2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro
1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois
Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte
Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.
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