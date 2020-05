Totohookii Fær Øer Edition – prima giornata

Siete in astinenza da calcio?

Avete voglia di scommettere ma la ricevitoria di Pinuccio l’Allibratore è chiusa?

Se a queste domande la risposta è sì, allora siamo qui per voi!

Sabato 09/05 alle 16:00 parte il Betri-deildin, la Premier League faroese, l’unico campionato maggiore europeo attivo al momento.

Le partite:

NSÍ Runavík – TB Tvøroyri

HB Tórshavn – EB/Streymur

Skála ÍF – ÍF Fuglafjørður

KÍ Klaksvík – B36 Tórshavn

AB Argir – Víkingur Gøta

Al momento, per nostra sfortuna, nessuna rete italiana ha i diritti per trasmettere le partite (ed in realtà solo l’anno scorso il Betri-deildin è stato trasmesso per la prima volta sulla pay-tv faroese, e solo per una partita ogni turno), però allego qualche link utile per evitare di sparare troppo a caso ponderare meglio i pronostici:

un po’ della storia e della condizione delle dieci squadre in questo articolo de Il Calcio Nordico

un’analisi statistica della stagione 2019, volta a cercare di anticipare l’andamento del campionato 2020 in questo altro articolo sempre de Il Calcio Nordico

Le regole sono le stesse del Totohookii classico, solo con la metà delle partite per turno, quindi:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.

Buon Totohookii nordico a tutti!

Immagine da Wikimedia Commons