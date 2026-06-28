Totohookii: Mondiali 2026 – Fase ad eliminazione diretta

Seconda ed ultima parte del Totohookii più mondiale che c’è. Proseguendo con il format brevettato da @nessuno, questa volta bisognerà completare lo schema della fase ad eliminazione diretta indicando infine quale sarà la squadra vincitrice.

Questo è il tabellone con tutti gli accoppiamenti (che verrà aggiornato appena possibile dato che deve essere ancora giocata l’ultima giornata dei gironi ndr)

Si ha tempo per inserire i pronostici fino all’inizio della prima partita dei sedicesimi di finale, alle ore 21:00 di domenica 28 giugno 2026.

Un esempio corretto di come mettere i pronostici (per brevità non metto nell’esempio i sedicesimi):

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice ottavo

vincitrice quarto

vincitrice quarto

vincitrice quarto

vincitrice quarto

vincitrice semifinale

vincitrice semifinale

vincitrice finale

Ricordo che i punti sono assegnati secondo il seguente criterio:

Seconda fase (34 punti totali)

0,5 punti per ogni sedicesimo di finale pronosticato correttamente (8 punti totali)

1punto per ogni ottavo di finale pronosticato correttamente (8 punti totali)

2 punti per ogni quarto di finale pronosticato correttamente (8 punti totali)

3 punti per ogni semifinale pronosticata correttamente (6 punti totali)

4 punti in caso di finale pronosticata correttamente (4 punti totali)

I risultati sono e saranno disponibili a questo link