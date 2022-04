TotoNBA 2022 – Play-In Tournament

La stagione regolare ormai è alle nostre spalle, è il momento della ottava edizione del TotoNBA, il più longevo concorso a premi di Hookii!

La competizione, come al solito si gioca sui pronostici, e quest’anno, per la seconda volta, ci sarà da pronosticare anche il mini torneo di play-in. Si tratta di sei partite secche nelle quali si decideranno le due squadre per conference che entreranno nei playoff veri e propri con il settimo e l’ottavo seed. Il settimo spot verrà guadagnato direttamente dalla vincitrice della sfida tra la settima e l’ottava della regular season, mentre l’ottavo spot verrà assegnato alla vincitrice della partita tra la sconfitta del match citato e la vincitrice della partita tra nona e decima della conference. A differenza della scorsa edizione, però, il punteggio ottenuto in questa fase (un punto per pronostico azzeccato) sarà valido solo ai fini di un eventuale ex aequo in classifica generale.

Per questa prima fase, considerato che verrà conclusa nell’arco di soli quattro giorni, i pronostici verranno raccolti indicando la vincitrice di ogni partita, comprese quelle dello spareggio per l’ottavo seed.

Il tabellone:

EST

(8) Cleveland Cavaliers @ Brooklyn Nets (7) W qualificata come settima della conference ai playoff

(10) Charlotte Hornets @ Atlanta Hawks (9) W qualificata allo spareggio ottava piazza

W 9/10 @ L 7/8

OVEST

(8) Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves (7) W qualificata come settima della conference ai playoff

(10) San Antonio Spurs @ New Orleans Pelicans (9) W qualificata allo spareggio ottava piazza

W 9/10 @ L 7/8

Esempio di Pronostico: EST Nets Hawks Cavaliers OVEST Timberwolves Pelicans Clippers

Ovviamente dopo questa fase introduttiva si tornerà al classico sistema, basato sull’indovinare il risultato di ogni serie. Il punteggio è calcolato seguendo due principi:

Prende più punti chi più si avvicina al risultato della serie. Una serie che finisce 4-3 non può dare lo stesso punteggio a chi ha pronosticato un 3-4 e chi un 0-4. Vi sono dei malus per ogni partita che si discosta dal risultato esatto, e un bonus per chi indovina la squadra che passa il turno.

Il valore dei bonus e dei malus cambia con il passare dei turni, per cui sbagliare completamente un pronostico al primo turno non equivale a sbagliarlo nelle Finals, in modo da rendere la competizione aperta anche quando il numero di partite si dimezza.

Nel dettaglio, ogni serie vale 7 punti. A questi 7 punti vanno tolti dei malus per ogni partita di differenza e risultato reale, e va aggiunto un bonus se si indovina la squadra che vince il turno.

Bonus e malus cambiano nel seguente modo:

-1 di malus e +2 di bonus al primo turno.

-1.5 di malus e +3 di bonus nelle semifinali di conference

-2 di malus e +4 di bonus nelle finali di conference

-2.5 di malus e +5 di bonus nelle Finals.

Esempio primo round:

Rockets-Jazz finisce 4-2. Questo vuol dire che:

– Se avevo pronosticato 4-2, 7 – (0*1) +2 punti di bonus per squadra che vince = 9.

– Se avevo pronostico 4-0, 7-(2 partite differenza * 1 malus) + 2 punti di bonus per squadra che vince = 7.

Se avevo pronosticato 3-4, 7- (3 partite differenza * 1 malus) + niente bonus = 4.

L’albo d’oro

2015 @Sismac – Chrno

2016 @Gerty

2017 @Mambombuti

2018 @Stefano Mas

2019 @Coco B. Ware

2020 @Dimitri

2021 @Coco B. Ware e @Kaalsifer

Buon TotoNBA a tutti!