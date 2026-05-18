TotoNBA 2026 – Conference Finals

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 partono le finali di conference e con loro il terzo turno del TotoNBA.
La competizione, come al solito si gioca sui pronostici e, per chi non lo sapesse, il gioco si basa sull’indovinare il risultato di ogni serie.
Per il tabellone con i risultati, gestito da @Cravino, questo è il link.
Il tabellone delle finali di conference
EASTERN CONFERENCE
(4) Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks (3)
WESTERN CONFERENCE
(1) Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs (2)
Buon TotoNBA a tutti!
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