Lo Stato ha deciso unilateralmente di non ripagare l’anno prossimo un debito con le banche da 20,5 miliardi, e non è nemmeno l’unica questione
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Fonte: il Post
Tra il governo e le banche butta male, anzi malissimo
18 Nov 2026 • 0 commenti
Lo Stato ha deciso unilateralmente di non ripagare l’anno prossimo un debito con le banche da 20,5 miliardi, e non è nemmeno l’unica questione
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