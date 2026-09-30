Quello di Nessy Guerra, una 27enne bloccata lì con la figlia: l’ha citata il ministro Tajani per spiegare le sue dichiarazioni sulla sentenza Regeni
Continua a leggere: Tra l’Italia e l’Egitto c’è di mezzo anche un altro caso diplomatico
Fonte: il Post
Tra l’Italia e l’Egitto c’è di mezzo anche un altro caso diplomatico
30 Set 2026 • 0 commenti
Quello di Nessy Guerra, una 27enne bloccata lì con la figlia: l’ha citata il ministro Tajani per spiegare le sue dichiarazioni sulla sentenza Regeni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.