Dopo un lungo viaggio e un giro intorno alla Luna, i quattro astronauti si preparano a un turbolento rientro nell’atmosfera e a un tuffo nell’oceano Pacifico
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Fonte: il Post
Tra poche ore Artemis II torna sulla Terra
10 Apr 2026 • 0 commenti
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