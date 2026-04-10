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Tra poche ore Artemis II torna sulla Terra

Tra poche ore Artemis II torna sulla Terra

10 Apr 2026 di hookii0 commenti

Dopo un lungo viaggio e un giro intorno alla Luna, i quattro astronauti si preparano a un turbolento rientro nell’atmosfera e a un tuffo nell’oceano Pacifico
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Fonte: il Post


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