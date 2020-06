Transumanza: eventi & musica 13-19 luglio

#Transumanza è la rubrica che di settimana in settimana vi presenta eventi in programma per il mese successivo.

Nel numero di oggi siamo lieti di presentarvi: il Festival della Valle d’Itria, il Cantiere Internazionale d’Arte, il Kilowatt Festival, il Narcao Blues Festival, il Festival Puccini, il Macerata Opera Festival, la Festa del Redentore (per ora), il Latium Festival e la Ghironda Summer Festival. Finalmente un programma un pochino nutrito :)

Al momento in cui scriviamo non abbiamo purtroppo ancora notizie sulle Settimane Musicali di Stresa, sul Liri Blues Festival né sullo Sbarco dei Saraceni, mentre per quest’anno sono stati purtroppo annullati la Torta dei Fieschi di Lavagna, i Suoni delle Dolomiti e il Collisioni Festival Agrirock.

Festival della Valle d’Itria

Il Festival della Valle d’Itria a Martina Franca è nato nel 1975 su iniziativa di un gruppo di appassionati musicofili capeggiati da Alessandro Caroli, Franco Punzi e Paolo Grassi, all’epoca sovrintendente del Teatro alla Scala.

Nell’Atrio del Palazzo Ducale, riorganizzato secondo le normative di sicurezza, saranno presentati due rari titoli di Richard Strauss: Arianna a Nasso sarà proposta in una nuova versione in italiano del libretto a cura di Quirino Principe e in forma semiscenica secondo l’idea del regista Walter Pagliaro; quindi la commedia di Molière Il borghese gentiluomo ripensata come monologo con la mise en espace curata da Davide Gasparro e le musiche di scena del compositore di Monaco di Baviera dirette da Michele Spotti, cui toccherà la serata inaugurale del 14 luglio.

Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Si tratta di una manifestazione artistica e culturale nata nel 1976 con lo scopo di far interagire tra di loro artisti di prestigio internazionale e giovani talenti. La manifestazione ha luogo tra Montepulciano e la Valdichiana e prevede l’esecuzione di opere, concerti sinfonici, musica da camera, balletti, performance e spettacoli teatrali.

La tematica di quest’edizione è “Caos e Creazione – Scienza Arte Utopie”: tra musica, teatro, danza, performance, ricerca, cinema e installazioni luminose si articola una programmazione adeguata all’attualità. Sono confermati prestigiosi artisti internazionali e nazionali mentre si rinnovano come ogni anno i progetti partecipativi con i giovani talenti.

Kilowatt Festival

Kilowatt Festival, l’energia della scena contemporanea, è un festival riservato alle nuove produzioni di compagnie professionali di teatro contemporaneo, danza, arti performative, nouveau cirque e musica che si svolge dal 2003 a Sansepolcro, in Valtiberina, nella seconda metà di luglio.

Narcao Blues Festival

Il Narcao Blues Festival è un festival musicale di genere principalmente blues nato nel 1989 che si svolge generalmente nel terzo week end del mese di luglio dal mercoledì al sabato: 4 giorni con due gruppi per ogni serata. Il festival si tiene nel comune di Narcao, in Sardegna.

Al festival si sono esibiti moltissimi artisti di fama internazionale e viene considerato uno dei più importanti festival del genere in Italia e in Europa.

Festival Puccini

Il Festival Puccini è un festival musicale estivo che si svolge a Torre del Lago, dove Giacomo Puccini visse per oltre trent’anni. E, ovviamente, il festival mette in scena solitamente opere e concerti di Puccini.

Macerata Opera Festival

Il Macerata Opera Festival è una delle più importanti rappresentazioni liriche Italiane che si svolgono allo Sferisterio di Macerata.

Le opere annunciate per il cartellone 2020 sono:

Il trovatore

Tosca

Don Giovanni

La Festa del Redentore

A Venezia torna come ogni anno alla terza domenica di luglio la tradizionale Festa del Redentore: risale al 1577 quando, dopo un’epidemia di peste, venne costruita la Basilica del Redentore sull’isola della Giudecca.

Per raggiungere la chiesa a piedi ancora oggi viene allestito un ponte di barche di più di 300 metri e, la sera, le celebrazioni culminano con spettacoli pirotecnici e giochi di luci.

Un esempio qui: https://www.youtube.com/watch?v=PJtb1Qde6rc.

Latium Festival

Il Latium Festival è un progetto che ogni anno presenta e propone eventi e spettacoli di folclore internazionale in alcune città della regione Lazio.

Gli eventi proposti dal Latium Festival sono:

Latium World Folkloric Festival (Arti e Tradizioni popolari del mondo)

Latium Folk & Ethnic Music Fest (Melodie e Ritmi popolari del mondo)

Latium World Handicraft & Enogastronomic Festival (Itinerari Enogastronomici e Artigianato tipico del mondo)

La Ghironda Summer Festival

La Ghironda è una rassegna internazionale di arte e cultura popolare nata nel 1995 a Martina Franca con l’intento di attirare l’attenzione di pubblico e turisti verso i luoghi storici della Puglia e favorire l’incontro tra tradizioni, musica e arte di tutto il mondo.

Il festival ha carattere multiculturale e multidisciplinare, essendo basato sull’incontro e lo scambio tra le culture di tutto il mondo, insieme con la commistione di generi quali danza, teatro, cabaret e la musica.

Su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/La_Ghironda