Transumanza: eventi & musica 20-26 luglio

#Transumanza è la rubrica che di settimana in settimana presenta eventi in programma per i 30 giorni successivi.

Nel numero di oggi siamo lieti di presentarvi: il Pordenone Blues Festival, i concerti del Carroponte e il Fano Jazz by the Sea.

Non nutrito quanto quello di settimana scorsa ma pur sempre un bel programmino…

Al momento in cui scriviamo non abbiamo purtroppo ancora notizie sulla Sagra Musicale Malatestiana, sul Festival Internazionale del Jazz della Spezia, sul New Evo Festival di Offagna né sulle Feste Medievali di Offagna, mentre purtroppo sono stati cancellati e rimandati all’anno prossimo il Macchia Blues Festival, i Bregenzer Festspiele e il Porretta Soul Festival.

La Giostra Cavalleresca di Sulmona è stata invece posticipata a settembre e ve ne daremo dunque notizie al momento opportuno.

Pordenone Blues Festival

Il Pordenone Blues Festival è nato nel 1991 ed è il primo festival blues Friuli Venezia Giulia dedicato al genere blues e derivati che si tiene annualmente presso la città di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia normalmente in Agosto ma da quest’anno è stato anticipato dal 18 al 24 Luglio 2016.

Il grande lavoro e i risultati raggiunti in ormai ben 24 edizioni hanno fatto del Pordenone Blues Festival una splendida realtà che oggi coinvolge migliaia di persone provenienti da tutta Europa attratte da una musica senza età capace di creare atmosfere uniche.

Il passato storico musicale di Pordenone ha contribuito in maniera naturale alla nascita del festival blues. Infatti, da questa città, che ha importanti radici musicali, sono nati numerosi artisti e band che hanno avuto ed hanno registrato importanti successi sulla scena musicale Italiana e non solo. Il Pordenone Blues Festival è quindi anche un tributo all’anima musicale di questa città, un tributo che ha voluto fin da subito fosse riconosciuto anche all’estero.

Lo scopo di tale festival musicale è quello di far conoscere in maniera più approfondita il genere blues e le sue origini perché il blues è la ‘madre’ di gran parte dei generi musicali nati nell’ultimo secolo. Senza di essa molti altri tipi di musica non sarebbero mai esistiti; senza blues non conosceremmo ad esempio generi musicali come jazz, rock, soul, funky, punk, rap, e country, folk.

I concerti del Carroponte!

Festival estivo di musica a Sesto San Giovanni, presso l’area del parco archeologico industriale Ex Breda: il programma è zeppo di concerti, spettacoli teatrali e feste. E da quando esiste ha ridato un po’ di fiato alla scena musicale milanese.

Gli eventi di giugno e luglio sono spesso gratuiti.

Fano Jazz by the Sea

Fano Jazz by the Sea è un festival di musica jazz che si tiene a Fano generalmente alla fine di luglio.

