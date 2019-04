Traveling Violation – Tre notizie sulla NBA più una – #16

A cura di @Sakuragi.

Sedicesima puntata di Traveling Violation, la rubrica sulla NBA dedicata al fallo più fischiato nelle arene americane.

In questo episodio: Salutiamo le perdenti, Baffo e Barba contro i campioni, Un Greco contro i Celti, Tutto questo è noia (?).

First Step: Goodbye Boys, see you next year

Diamo un occhiata a quello che ha comporta l’uscita al primo turno dei playoff per le otto squadre eliminate grazie alle speciali monografie fatte dalla redazione di The Ringer.

Eastern Conference:

Indiana Pacers (ENG da The Ringer);

Brooklyn Nets (ENG da The Ringer);

Orlando Magic (ENG da The Ringer);

Detroit Pistons (ENG da The Ringer).

Western Conference:

Utah Jazz (ENG da The Ringer);

Oklahoma City Thunder (ENG da The Ringer);

San Antonio Spurs (ENG da The Ringer);

Los Angeles Clippers (ENG da The Ringer).

La squadra che sembra avere il futuro più promettente è la franchigia losangelina, che in estate avrà la flessibilità salariale per dare la caccia a due star da aggiungere a roster. Anche i Nets potrebbero cercare di piazzare un colpo grosso in free agency.

Altra incognita è il ritorno di Popovich sulla panchina degli Spurs per il 2019/20. Tornerà ancora un anno alla guida degli speroni?

Second Step: Beard ‘n’ ‘Stache Vs. Dubs

Lo scorso anno i Rockets sono arrivati ad un infortunio di Paul dal fermare i Warriors nella loro scalata verso il terzo titolo in quattro stagioni. Dopo un inizio di stagione complicato Houston non è più sembrata in grado di contenere per il titolo ma una serie di grandi prestazioni di James Harden ed una serie di mosse azzeccate sul mercato (l’arrivo di Austin Rivers e di Danuel House su tutti) li ha fatti tornare una possibile contender (ENG da The Ringer).

Nonostante le maggiori capacità offensive dei due nuovi arrivati rispetto ad Ariza e Mbah A Moute, però, il passaggio delle semifinals contro Golden State dipenderà molto da come Houston riuscirà ad essere efficace nelle propria metà campo (ITA da L’Ultimo Uomo).

Third Step: The Freak and The Celts

I Bucks hanno fatto quello che tutti si aspettavano al primo turno contro i Pistons, ovvero hanno vinto in modo netto con un sonoro 4 – 0 (e 23,5 come differenziale punti). La differenza tra i due roster è, però, evidente e quindi molti vedono il prossimo turno contro i profondi Boston Celtics il vero banco di prova per Antetokounmpo e soci (ENG da The Ringer).

Anche per i Celtics il prossimo turno sarà un banco di prova importante. Nonostante il netto 4 – 0 rifilato ai Pacers, l’attacco non è sembrato girare ancora a dovere (solo 96.3 punti per 100 possessi), mentre la difesa è stata efficiente, pur giocando contro una squadra priva del proprio principale terminale offensivo. Brad Stevens sarà riuscito a trovare una quadra o il primo turno si rivelerà essere solo un fuoco di paglia? (ENG da The Ringer).

Foul! Traveling Violation: Are you bored of this?

Ad una veloce occhiata questa prima serie di Playoff può essere giudicata come noiosa. Nessun upset, nessun overtime, solo 8 partite finite a un solo possesso di distanza. Ma sarà davvero stato così? Un’analisi snocciola alcuni numeri per dirci qualcosa di più sul turno appena finito (ENG da The Ringer).

Extra step – Shaq’s review

Chiudiamo con la consueta analisi tecnico tattica fatta da Shaquille O’Neal e dalla sua squadra sulla settimana appena passata in NBA.