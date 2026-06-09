La procura di Roma sospetta che abbiano condizionato l’esame di legittimità da parte della Corte dei conti per l’approvazione del progetto
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Fonte: il Post
Tre persone sono indagate per corruzione nella costruzione del ponte sullo Stretto
9 Giu 2026 • 0 commenti
La procura di Roma sospetta che abbiano condizionato l’esame di legittimità da parte della Corte dei conti per l’approvazione del progetto
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