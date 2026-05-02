A Madrid gli impianti di Real e Atletico sono diventati costosissime attrazioni per turisti; il Rayo Vallecano fa di tutto per tenerli lontani, i turisti
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Fonte: il Post
Tre stadi, una città, due modi diversi di intendere il calcio
2 Mag 2026 • 0 commenti
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