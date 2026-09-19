Non è ancora stato firmato ma Danimarca e Groenlandia lo hanno confermato, dandone però un’interpretazione molto diversa
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Fonte: il Post
Trump dice che c’è un accordo sull’influenza degli Stati Uniti in Groenlandia
19 Set 2026 • 0 commenti
Non è ancora stato firmato ma Danimarca e Groenlandia lo hanno confermato, dandone però un’interpretazione molto diversa
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