Il primo vuole risultati immediati e punta sulla forza, il secondo non ha fretta ed è interessato a ogni dettaglio: per ora è tutto fermo
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Fonte: il Post
Trump e il regime iraniano hanno un’idea molto diversa di negoziato
21 Apr 2026 • 0 commenti
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