Sono una ritorsione contro quelli imposti dal Canada, introdotti a loro volta per rispondere al caos commerciale provocato dal presidente statunitense
Continua a leggere: Trump è tornato a minacciare di imporre dazi contro il Canada
Fonte: il Post
Trump è tornato a minacciare di imporre dazi contro il Canada
21 Lug 2026 • 0 commenti
Sono una ritorsione contro quelli imposti dal Canada, introdotti a loro volta per rispondere al caos commerciale provocato dal presidente statunitense
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.