Il loro incontro a Washington servirà soprattutto a mantenere l’equilibrio molto precario raggiunto in questi mesi, mentre entrambi sono distratti da altro
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Fonte: il Post
Trump e Xi Jinping non vogliono fare passi falsi
24 Set 2026 • 0 commenti
Il loro incontro a Washington servirà soprattutto a mantenere l’equilibrio molto precario raggiunto in questi mesi, mentre entrambi sono distratti da altro
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