Continua a leggere: Trump ha accusato l’Iran di avere abbattuto un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz e ha minacciato di vendicarsi
Fonte: il Post
Trump ha accusato l’Iran di avere abbattuto un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz e ha minacciato di vendicarsi
9 Giu 2026 • 0 commenti
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