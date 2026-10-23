Sono un grande problema per l’esercito ucraino, perché ostacolano il funzionamento dei sistemi di intercettazione, tra le altre cose
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Fonte: il Post
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23 Ott 2026 • 0 commenti
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