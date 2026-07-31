È una delle questioni centrali del processo di pace nella Striscia di Gaza, ma restano grossi dubbi sull’attuazione e sulla risposta di Israele
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Fonte: il Post
Trump ha detto che Hamas ha accettato di disarmarsi
31 Lug 2026 • 0 commenti
È una delle questioni centrali del processo di pace nella Striscia di Gaza, ma restano grossi dubbi sull’attuazione e sulla risposta di Israele
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