È l’ex maggiore dell’esercito condannato a morte per una strage: la possibilità di vedere l’esecuzione in diretta aveva sollevato ampi dibattiti
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Fonte: il Post
Trump ha detto che la fucilazione di Nidal Hasan non sarà trasmessa in streaming
15 Ott 2026 • 0 commenti
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