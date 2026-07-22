Secondo i media prevede che l’Arabia inizi a costruire centrali nucleari con tecnologie statunitensi, ma mancano molte garanzie di sicurezza
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Fonte: il Post
Trump ha fatto un accordo molto generoso sul nucleare saudita
22 Lug 2026 • 0 commenti
Secondo i media prevede che l’Arabia inizi a costruire centrali nucleari con tecnologie statunitensi, ma mancano molte garanzie di sicurezza
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