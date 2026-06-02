Seppur in modo blando: d’ora in poi sarà richiesto alle aziende di sottoporre i modelli più avanzati a una revisione del governo, ma su base volontaria
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Fonte: il Post
Trump ha infine deciso di regolamentare le AI
2 Giu 2026 • 0 commenti
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