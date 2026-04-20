Dall’inizio della guerra contro l’Iran usa toni aggressivi e del tutto irrituali per un presidente statunitense, spesso in modo improvvisato
Continua a leggere: Trump ha minacciato apertamente crimini di guerra: sì, di nuovo
Fonte: il Post
Trump ha minacciato apertamente crimini di guerra: sì, di nuovo
20 Apr 2026 • 0 commenti
Dall’inizio della guerra contro l’Iran usa toni aggressivi e del tutto irrituali per un presidente statunitense, spesso in modo improvvisato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.