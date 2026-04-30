Continua a leggere: Trump ha minacciato la Germania di ritirare il proprio sostegno militare dopo le critiche del cancelliere Merz alla guerra in Iran
Fonte: il Post
Trump ha minacciato la Germania di ritirare il proprio sostegno militare dopo le critiche del cancelliere Merz alla guerra in Iran
30 Apr 2026 • 0 commenti
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