Citando gli «ottimi rapporti» con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un: è l’ennesima decisione ostile a un paese alleato
Continua a leggere: Trump ha ordinato di ridurre le esercitazioni militari con la Corea del Sud
Fonte: il Post
Trump ha ordinato di ridurre le esercitazioni militari con la Corea del Sud
17 Ago 2026 • 0 commenti
Citando gli «ottimi rapporti» con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un: è l’ennesima decisione ostile a un paese alleato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.