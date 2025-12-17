È l’ennesimo tentativo di destabilizzare il regime del presidente Nicolás Maduro, il cui paese dipende dalle esportazioni petrolifere
Fonte: il Post
17 Dic 2025 • 0 commenti
È l’ennesimo tentativo di destabilizzare il regime del presidente Nicolás Maduro, il cui paese dipende dalle esportazioni petrolifere
