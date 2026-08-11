Ha detto che quando se ne somministravano di meno «le persone erano molto più sane e, ovviamente, non si registravano gli alti tassi di autismo che si osservano ora»
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Fonte: il Post
Trump ha riproposto la falsa teoria sui vaccini e l’autismo
11 Ago 2026 • 0 commenti
Ha detto che quando se ne somministravano di meno «le persone erano molto più sane e, ovviamente, non si registravano gli alti tassi di autismo che si osservano ora»
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