Avevano sostegno bipartisan, le aveva già firmate lui stesso e sarebbero entrate in vigore a breve: ora dice che vanno contro l’interesse nazionale
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Fonte: il Post
Trump ha sospeso alcune sanzioni contro la Russia
17 Ott 2026 • 0 commenti
Avevano sostegno bipartisan, le aveva già firmate lui stesso e sarebbero entrate in vigore a breve: ora dice che vanno contro l’interesse nazionale
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