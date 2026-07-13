L’Iran ha interpretato l’accordo di pace con gli Stati Uniti come il riconoscimento che controlla lo stretto, e si sta comportando di conseguenza
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Fonte: il Post
Trump non è riuscito a riaprire lo stretto di Hormuz
13 Lug 2026 • 0 commenti
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