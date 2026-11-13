Gli ha detto di rivolgere le attenzioni altrove, dopo che il vicepresidente aveva indicato la guerra come una delle ragioni per la sconfitta alle midterm
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Fonte: il Post
Trump non vuole che JD Vance continui a occuparsi di Iran
13 Nov 2026 • 0 commenti
Gli ha detto di rivolgere le attenzioni altrove, dopo che il vicepresidente aveva indicato la guerra come una delle ragioni per la sconfitta alle midterm
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