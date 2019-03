Trump quest’anno è stato troppo occupato per giocare a golf, ma ha vinto lo stesso

Su MarketWatch una divertente storiella sul narcisismo del presidente.

Il ruolo di POTUS è accompagnato da una serie di piccoli privilegi: una grande casa bianca, un aereo privato, giretti in elicottero, uno chef stellato e, almeno se siete Donald Trump, la spacconata di pretendere di vincere il campionato del vostro club. Se serve, senza neanche giocare.

In a gesture of what he would probably call fantastic sportsmanship, Trump said the two could share a title that Virtue had already won.