Medaglia del premio Nobel. Immagine da Flickr.

Trump scrive al premier norvegese: «Senza Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace»

19 Gen 2026 di Tonto Brass0 commenti

Il presidente Usa Donald Trump ha affidato all’ambasciatore norvegese una lettera per il premier della Norvegia Jonas Gahr Støre. «Caro Jonas», si legge nel testo condiviso su X da Nick Schifrin, «considerando che il tuo Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre IN PIÙ, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se questa sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è bene e giusto per gli Stati Uniti d’America. La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere un “diritto di proprietà”?

Ne parla una news de Il Sole 24 ore (l’articolo completo è sotto paywall)


