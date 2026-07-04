Ha già tenuto un discorso che sembrava un comizio alla vigilia dei numerosi eventi che oggi celebrano due secoli e mezzo di indipendenza statunitense
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Fonte: il Post
Trump si prende il 250esimo anniversario degli Stati Uniti
4 Lug 2026 • 0 commenti
Ha già tenuto un discorso che sembrava un comizio alla vigilia dei numerosi eventi che oggi celebrano due secoli e mezzo di indipendenza statunitense
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