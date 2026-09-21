A lungo i due paesi hanno consolidato l’alleanza con investimenti e visite reciproche; poi è iniziata la guerra in Iran e sono tornati gli Houthi
Continua a leggere: Trump si sta allontanando dall’Arabia Saudita nel momento peggiore
Fonte: il Post
Trump si sta allontanando dall’Arabia Saudita nel momento peggiore
21 Set 2026 • 0 commenti
A lungo i due paesi hanno consolidato l’alleanza con investimenti e visite reciproche; poi è iniziata la guerra in Iran e sono tornati gli Houthi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.