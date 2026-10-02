E ha parlato della possibilità di riprendere gli attacchi dopo le elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a inizio novembre
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Fonte: il Post
Trump sta mandando nuove navi da guerra verso l’Iran
2 Ott 2026 • 0 commenti
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