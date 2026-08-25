Vuole cambiarne le modalità e creare delle liste di elettori, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato: la Corte Suprema per ora ha deciso a suo vantaggio, ma è complicato
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Fonte: il Post
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25 Ago 2026 • 0 commenti
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