Tutte le contraddizioni di Cynthia Nixon

Rivista Studio propone un ritratto di Cynthia Nixon, l’attrice nota per aver vestito i panni dell’avvocatessa Miranda Hobbes nella serie televisiva di successo Sex and the City, che nel settembre prossimo sfiderà Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la candidatura alla carica di governatore dello Stato di New York.