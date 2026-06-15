Non c’è un testo pubblico: rimangono molti dubbi sul programma nucleare iraniano e sulla disponibilità di Israele a interrompere gli attacchi in Libano
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Fonte: il Post
Tutte le cose che NON sappiamo sull’accordo fra Stati Uniti e Iran
15 Giu 2026 • 0 commenti
Non c’è un testo pubblico: rimangono molti dubbi sul programma nucleare iraniano e sulla disponibilità di Israele a interrompere gli attacchi in Libano
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