Grazie a un’iniziativa collettiva durata nove anni, e che punta soprattutto a “liberare” il leader democristiano dalle letture schiacciate sulla sua tragica fine
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Fonte: il Post
Tutte le opere di Aldo Moro, online
27 Set 2026 • 0 commenti
Grazie a un’iniziativa collettiva durata nove anni, e che punta soprattutto a “liberare” il leader democristiano dalle letture schiacciate sulla sua tragica fine
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