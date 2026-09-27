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Tutte le opere di Aldo Moro, online

Tutte le opere di Aldo Moro, online

27 Set 2026 di hookii0 commenti

Grazie a un’iniziativa collettiva durata nove anni, e che punta soprattutto a “liberare” il leader democristiano dalle letture schiacciate sulla sua tragica fine
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Fonte: il Post


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