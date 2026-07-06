Creando situazioni inusuali, imbarazzanti e fuori luogo, con la consegna di premi finti e uno scandalo ai Mondiali di calcio, tra le altre cose
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Fonte: il Post
Tutte le volte che Infantino ha provato a compiacere Trump
6 Lug 2026 • 0 commenti
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