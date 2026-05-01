Continua a leggere: Tutti gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta tranne due: verranno interrogati in Israele
Fonte: il Post
Tutti gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta tranne due: verranno interrogati in Israele
1 Mag 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Tutti gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta tranne due: verranno interrogati in Israele
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.