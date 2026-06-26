Tutti gli eserciti privi di droni sono obsoleti

L’opinionista Noah Smith presenta sul suo blog un rapido sguardo a come l’uso dei droni in guerra stia sconvolgendo le tattiche militari in uso fino ad ora, e riporta una sua intervista a un loro produttore.

Dopo aver garantito la vittoria dell’Azerbaijan nella guerra del Nagorno-Karabakh, il loro uso è diventato intensivo nella guerra tra Ucraina e Russia: si stima che essi abbiano causato addirittura il 96% delle perdite russe totali nel mese di marzo 2026. Addirittura, secondo Smith, l’epoca della fanteria è finita, se i soldati sono costretti a nascondersi in posti irraggiungibili dai droni, e le armi individuali sono molto poco efficaci contro di essi. I droni sono anche diventati il mezzo principale per bombardare le retrovie del nemico, come hanno mostrato i successi degli Shahed iraniani, o la recente offensiva ucraina contro le infrastrutture energetiche russe. L’uso dell’intelligenza artificale, inoltre, li sta rendendo meno dipendenti dall’abilità dei piloti. I laser possono combatterli, ma i droni hanno dalla loro il grande vantaggio dell’economicità: possono essere lanciati in tale quantità da sopraffare qualunque sistema di difesa. Nel corso di una recente esercitazione NATO, i droni ucraini hanno umiliato le forze armate occidentali.

Il punto principale dell’articolo – come spesso in quelli dell’autore – è la differenza nella capacità industriale dei vari paesi. La Cina fabbrica attualmente più del doppio dei droni degli USA, e domina le tecnologie (come le batterie agli ioni di litio e la raffinazione di terre rare) che, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, servono alla produzione di motori elettrici. Per questo, l’articolo di Smith si conclude con un appello: