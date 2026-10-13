Il governo ha stanziato i fondi anche per i lavoratori dell’indotto, dopo la chiusura dello stabilimento di Taranto e durante lo sciopero degli operai
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Fonte: il Post
Tutti i dipendenti dell’ex ILVA saranno in cassa integrazione fino a giugno 2027
13 Ott 2026 • 0 commenti
Il governo ha stanziato i fondi anche per i lavoratori dell’indotto, dopo la chiusura dello stabilimento di Taranto e durante lo sciopero degli operai
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