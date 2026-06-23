Trump ha dato la colpa ad atti di vandalismo per la continua presenza di alghe, ma la vasca ha problemi strutturali irrisolti praticamente da sempre
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Fonte: il Post
Tutti i guai della Reflecting Pool del Lincoln Memorial a Washington
23 Giu 2026 • 0 commenti
Trump ha dato la colpa ad atti di vandalismo per la continua presenza di alghe, ma la vasca ha problemi strutturali irrisolti praticamente da sempre
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