Perché devono cimentarsi con la prova di filosofia, che quest’anno chiedeva: «Possiamo essere felici quando gli altri non lo sono?»
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Fonte: il Post
Tutti i maturandi francesi devono rispondere a domande esistenziali
23 Giu 2026 • 0 commenti
Perché devono cimentarsi con la prova di filosofia, che quest’anno chiedeva: «Possiamo essere felici quando gli altri non lo sono?»
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