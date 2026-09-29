Il famoso social network di recensioni e consigli cinematografici è arrivato a valere decine di milioni di dollari, e interessa anche società che si occupano di altro
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Fonte: il Post
Tutti vogliono comprare Letterboxd
29 Set 2026 • 0 commenti
Il famoso social network di recensioni e consigli cinematografici è arrivato a valere decine di milioni di dollari, e interessa anche società che si occupano di altro
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